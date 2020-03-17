349 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

09:40, 17 марта 2020, ПАИ

За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 349 человек. Такие данные приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.

К 16 марта число погибших от коронавируса достигло 1 тысячи 809 человек, к 17 марта – 2 тысячи 158. Количество заразившихся также сильно выросло: с 24,7 тысяч до 27,9 тысяч человек.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 182 тысяч человек. Свыше 7,1 тысяч человек умерли, ещё 79,8 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.