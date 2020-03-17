0
17:58
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:51
ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой
17:42
Псковская область поднялась на 32 строчки всероссийского рейтинга государственной молодежной политики
17:23
Выборы ректора ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:51
Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ
16:20
Александр Братчиков призвал качественно убирать улицы Пскова от пыли
16:08
Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно
Еще новости
Общество

Из-за угрозы коронавируса приостановлена работа читальных залов и прием граждан в Госархиве Псковской области

Государственный архив Псковской области временно приостановил работу читальных залов, а также личный прием граждан. Данные ограничительные меры приняты в рамках проводимых в регионе мероприятий по недопущению распространения коронвирусной инфекции. Основанием стал указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковскому агентству информации в Госархиве.

Работа приостановлена с 17 марта. Дата возвращения к привычным формам работы с посетителями будет сообщена дополнительно.

А пока оказание услуг планируют осуществлять дистанционно при помощи почты gapo@obladmin.pskov.ru и поступающих на нее запросов, а также через личный кабинет сайта информационные ресурсы архивов Псковской области.

Отправлять запросы и получать консультации можно через официальные аккаунты в соцсетях: Facebook, Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, добавили в архиве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ) ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой 15 тысяч масок поступят в муниципальную аптечную сеть Пскова До 114 человек возросло количество заразившихся коронавирусом в России за сутки Делать анализ на коронавирус в Псковской области будут только по назначению врача Заседание Общественной палаты Псковской области 19-20 марта пройдет заочно Александр Нестерук: Вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидобстановкой псковичи должны самоизолироваться Рекомендации предприятиям торговли и общепита выпустил комитет по экономическому развитию Псковской области Губернатор Псковской области готовит документ о поощрении медиков в условиях борьбы с коронавирусом Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 марта 2020
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой
17 марта 2020
ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой
Псковская область поднялась на 32 строчки всероссийского рейтинга государственной молодежной политики
17 марта 2020
Псковская область поднялась на 32 строчки всероссийского рейтинга государственной молодежной политики
Выборы ректора ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 марта 2020
Выборы ректора ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ
17 марта 2020
Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ
Александр Братчиков призвал качественно убирать улицы Пскова от пыли
17 марта 2020
Александр Братчиков призвал качественно убирать улицы Пскова от пыли
Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно
17 марта 2020
Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно
Приложение «Мой дом» заработало для Пскова
17 марта 2020
Приложение «Мой дом» заработало для Пскова

Идет загрузка...