Из-за угрозы коронавируса приостановлена работа читальных залов и прием граждан в Госархиве Псковской области

16:27, 17 марта 2020, ПАИ

Государственный архив Псковской области временно приостановил работу читальных залов, а также личный прием граждан. Данные ограничительные меры приняты в рамках проводимых в регионе мероприятий по недопущению распространения коронвирусной инфекции. Основанием стал указ губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковскому агентству информации в Госархиве.

Работа приостановлена с 17 марта. Дата возвращения к привычным формам работы с посетителями будет сообщена дополнительно.

А пока оказание услуг планируют осуществлять дистанционно при помощи почты gapo@obladmin.pskov.ru и поступающих на нее запросов, а также через личный кабинет сайта информационные ресурсы архивов Псковской области.

Отправлять запросы и получать консультации можно через официальные аккаунты в соцсетях: Facebook, Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, добавили в архиве.