0
17:58
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:51
ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой
17:42
Псковская область поднялась на 32 строчки всероссийского рейтинга государственной молодежной политики
17:23
Выборы ректора ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16:51
Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ
16:20
Александр Братчиков призвал качественно убирать улицы Пскова от пыли
16:08
Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно
Еще новости
Общество

Заседание Общественной палаты Псковской области 19-20 марта пройдет заочно

19-20 марта в Пскове внеочередное пленарное заседание Общественной палаты Псковской области продет в соответствии с объявленной повесткой. Однако выбран новый формат для общения - заочный метод опроса членов Общественной палаты путем тайного голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Палаты.

Такое решение было принято в связи с указом губернатора Псковской области от 15 марта «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

По данным медиков, в Псковской области на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Приняты меры по недопущению распространения инфекции. В частности, отменены массовые мероприятия, в школах начались каникулы, студенты переведены на дистанционную форму обучения. 

С 18 марта Россия на время закрывает границы для иностранных граждан. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ) ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой 15 тысяч масок поступят в муниципальную аптечную сеть Пскова До 114 человек возросло количество заразившихся коронавирусом в России за сутки Делать анализ на коронавирус в Псковской области будут только по назначению врача Александр Нестерук: Вернувшиеся из стран с неблагополучной эпидобстановкой псковичи должны самоизолироваться Рекомендации предприятиям торговли и общепита выпустил комитет по экономическому развитию Псковской области Из-за угрозы коронавируса приостановлена работа читальных залов и прием граждан в Госархиве Псковской области Губернатор Псковской области готовит документ о поощрении медиков в условиях борьбы с коронавирусом Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 марта 2020
Торговые точки Пскова проверили представители УФАС и общественники (ФОТОРЕПОРТАЖ)
ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой
17 марта 2020
ПАИ-рейд: Магазины Пскова заполнены крупой, макаронами и туалетной бумагой
Псковская область поднялась на 32 строчки всероссийского рейтинга государственной молодежной политики
17 марта 2020
Псковская область поднялась на 32 строчки всероссийского рейтинга государственной молодежной политики
Выборы ректора ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 марта 2020
Выборы ректора ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ
17 марта 2020
Наталья Ильина избрана ректором ПсковГУ
Александр Братчиков призвал качественно убирать улицы Пскова от пыли
17 марта 2020
Александр Братчиков призвал качественно убирать улицы Пскова от пыли
Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно
17 марта 2020
Михаил Ведерников: Наживаться на угрозе распространения коронавируса — бессовестно и бесчеловечно
Приложение «Мой дом» заработало для Пскова
17 марта 2020
Приложение «Мой дом» заработало для Пскова

Идет загрузка...