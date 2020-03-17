Заседание Общественной палаты Псковской области 19-20 марта пройдет заочно

16:55, 17 марта 2020, ПАИ

19-20 марта в Пскове внеочередное пленарное заседание Общественной палаты Псковской области продет в соответствии с объявленной повесткой. Однако выбран новый формат для общения - заочный метод опроса членов Общественной палаты путем тайного голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Палаты.

Такое решение было принято в связи с указом губернатора Псковской области от 15 марта «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

По данным медиков, в Псковской области на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Приняты меры по недопущению распространения инфекции. В частности, отменены массовые мероприятия, в школах начались каникулы, студенты переведены на дистанционную форму обучения.

С 18 марта Россия на время закрывает границы для иностранных граждан.