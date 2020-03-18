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Общество

Администрация Великих Лук призвала не распространять слухи о коронавирусе и не паниковать

Заместитель главы администрации Великих Лук по социальной сфере Юлия Ярышкина призвала жителей города не распространять слухи о коронавирусной инфекции и не паниковать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

«Прежде всего, хочу сказать, что никаких поводов для паники нет, – заверила Юлия Ярышкина. – Конечно, нельзя относиться к ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции легкомысленно, тем более что Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку этого заболевания пандемией, но поддаваться паническим настроениям не стоит».

Она отметила важность превентивных мер, введенных указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Юлия Нарышкина пояснила, что обстановка в Великих Луках, как и в регионе, стабильная. «До особого распоряжения отменены все массовые мероприятия, включая досуговые, развлекательные, спортивные, – продолжила она. – В общеобразовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием и в детских садах серьёзно усилены дезинфекционные меры, увеличивается частота дезинфекционных обработок, проветриваний».

По ее словам, в детских садах с усиленным вниманием будут относиться к организации так называемого утреннего фильтра, к ежедневному утреннему осмотру детей.

При администрации Великих Лук также созданы специальные оперативные штабы, которые переведены на круглосуточный режим работы, а медицинские учреждения находятся в режиме повышенной готовности.

Юлия Ярышкина обратила внимание на то, что вопрос с обеспечением масками, носить которые следует больному человеку, а не здоровому, решается.

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