Комитет юстиции Псковской области приостановил личный прием граждан

10:35, 18 марта 2020, ПАИ

Личный прием граждан в комитете юстиции Псковской области приостановлен из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ведомстве.

Прием приостановлен с 18 марта. Граждане могут получить консультацию по телефонам 8(8112)595200, 592204.

Свои обращения можно направить и почтой по адресу: 180007, Псков, улица Пароменская, 21/33, в электронном виде info@justice.pskov.ru, либо оставить в разделе интернет-приемной на официальном сайте комитета.

Ранее губернатор Псковской области подписал указ, согласно которому запрещено проводить массовые мероприятия на территории региона, следует также воздержаться от поездок за границу. Предложено работодателям организовать работу в удаленном режиме, активизировать дистанционное проведение совещаний, собраний.