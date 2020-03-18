Подрядчик столкнулся с проблемой на реконструируемом участке улицы Леона Поземского в Пскове

12:31, 18 марта 2020, ПАИ

Дополнительные средства требуются для работ по ремонту сети канализования на участке улицы Леона Поземского в Пскове. Об этом заявил представитель подрядной организации на встрече с главой администрации Пскова Александром Братчиковым. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, встреча прошла в рамках выезда на объект главы администрации 18 марта.

«Задача стоит завершить объект, чтобы уже летом здесь могли передвигаться горожане», - заявил Александр Братчиков.

Подрядчик сообщил, что на данный момент все силы и средства готовы выполнять работы в соответствии с графиком. Но есть один существенный момент — это хозяйственно-бытовая канализация от улицы Труда. «Прочищения хватает на сутки ровно, канализация не работает», - заметил представитель компании.

Требуется около 10 млн рублей на то, чтобы устранить имеющиеся недостатки, и в будущем избежать вскрытия асфальта на этом месте.

Глава администрации уточнил, что вопрос о финансировании будет рассмотрен.

В ближайшее время ожидается передача исследованных участков археологами, туда выйдут рабочие.

Работы по другим коммуникациям практически выполнены. К концу месяца закончат с теплотрассой. 27 марта улицу закроют на сутки для завершения работ.

В планах перенос линий освещения.

До 15 мая завершится асфальтирование участка для организации кругового движения транспорта.

«Жителям хотелось бы пожелать терпения. Я также испытываю трудности при движении в этой части города», - сказал по итогам осмотра проводимых работ Александр Братчиков.