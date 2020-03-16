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Общество

В ночь с 27 на 28 марта часть улицы Леона Поземского в Пскове закроют для транспорта

В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 23:00 27 марта до 5:00 28 марта закрывается для движения автотранспорта участок улицы Леона Поземского от улицы Набат до улицы Труда. В качестве объезда определена улица Школьная. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства. Автомобилистов просят по возможности заранее выбирать пути объезда, а при движении обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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