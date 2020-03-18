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Общество

Больше всего деревьев в Псковской области в рамках акции «Сад памяти» посадят у могилы Матросова

В Псковской области больше всего деревьев посадят у могилы Матросова в рамках акции «Сад памяти». Об этом рассказала руководитель Псковского регионального отделения движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина в рамках встречи с журнлаистами 18 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Объем посадок деревьев разный, но самая крупная пройдет в Локнянском районе, у могилы Матросова. В рамках данной акции по всему региону высадят тысячи деревьев.

«Сам проект пошел из Сибири, и теперь получил распространение по всей стране, - рассказала Екатерина Родина, отметив, что главной целью является восстановление сожженных лесов. – Из-за карантина пока активных посадок не было, акция продлится до 22 июня, но может и дальше».

Всего запланирована высадка 27 миллионов деревьев по всей стране в честь каждого погибшего во время Великой Отечественной войны.

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