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Общество

103-летняя жительница Ирана вылечилась от коронавируса

В Иране 103-летняя женщина вылечилась от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу университета медицинских наук провинции Семнана Навида Данайи.

По информации телерадиовещательной корпорации IRIB, в течение одной недели женщина находилась в больнице, после чего ее выписали.

По данным на 18 марта коронавирусом в мире заражены 197 тысяч 179 человек, от болезни скончались 7 тысяч 905 человек, излечились — 80 тыс. 841.

В России количество инфицированных коронавирусом выросло со 114 до 147 человек. В Псковской области, по имеющейся информации, ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировано. Приняты профилактические меры: массовые мероприятия отменены, в школах начались внеплановые каникулы, студентов перевели на дистанционную форму обучения.

Медики отмечают, что в зоне риска находятся люди пожилого возраста. Им рекомендовано воздержаться от посещения мест скопления людей, не ходить в банки и магазины.

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