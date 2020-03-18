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Общество

Правила выдачи больничных для находящихся на карантине из-за коронавируса утверждены в России

В России утвержден временный порядок оформления больничных листов для людей, находящихся на карантине из-за пандемии коронавируса. Как пишет ТАСС, порядок вступает в силу 20 марта, постановление опубликовано на сайте кабмина.

«Утвердить прилагаемые временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина. Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта 2020 года и действует до 1 июля 2020 года», - говорится в документе.

Согласно постановлению, новые правила коснутся не застрахованных лиц, прибывших в Россию из стран, где были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц.

В России количество инфицированных коронавирусом выросло со 114 до 147 человек.

В Псковской области, по имеющейся информации, ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировано. 

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