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Общество

Псковский губернатор разъяснил порядок прохождения тестов на коронавирус

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram разъяснил порядок прохождения тестов на коронавирус. Глава региона отметил, что пропускная способность здравоохранения региона составляет на 18 марта около 100 тестов в сутки (17 марта провели 60 тестов).

«Мы принимаем меры для дальнейшего расширения этих возможностей, настраивается лаборатория в псковском Центре СПИД. На ближайшую перспективу этого количества будет достаточно», – пояснил Михаил Ведерников.

Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимо оперативно отработать главные группы риска. В их число входят граждане, вернувшиеся из стран со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, и те, кто с ними контактировал. «Если это про вас – звоните по номеру 8(800) 444-10-41. На тестирование также направляются люди с очевидными симптомами коронавирусной инфекции по рекомендации лечащего врача», – пояснил губернатор.

«Сейчас такая ситуация, когда каждый человек с признаками ОРВИ имеет здоровое желание проверить свой диагноз, – отметил Михаил Ведерников. – Но если направить на исследование всех – будут сложности с отработкой приоритетных групп. Есть объективная необходимость следовать плану, и я прошу отнестись к этому с пониманием».

Губернатор заверил, что региональный штаб действует по общему регламенту. «Шаг за шагом выполняя федеральные рекомендации, а иногда идёт на опережение – некоторые меры уже сейчас рекомендуются для использования в других регионах», – сообщил он.

Сейчас в Псковской области взяли пробы у 308 человек. «Более 250 тестов уже проведено с отрицательным результатом, оставшиеся будут в ближайшие дни. Мы прорабатываем дополнительные возможности для увеличения количества тестов», – добавил Михаил Ведерников.

В Псковской области введен комплекс мер по противодействию распространения коронавируса COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

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