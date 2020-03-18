Около 100 городских автобусов в Пскове ежедневно проходят дезинфекцию (ВИДЕО)

23:02, 18 марта 2020, ПАИ

Генеральную уборку проводят примерно в ста автобусах Пскова ежедневно. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, обязательным условием уборки является применение не содержащего хлора антисептика.



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области













Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках указа «О мерах по противодействию распространения на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» поручил организовать дезинфекционную обработку салонов общественного транспорта и железнодорожных вагонов для обеззараживания объектов при вирусной инфекции в соответствии с инструкцией по применению не реже двух раз в смену.

Руководитель Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук пояснял, что из-за распространения коронавируса автобусы должны обрабатываться дезинфицирующими средствами не реже 1-2 раза в сутки. При этом он призвал жителей Псковской области по минимуму пользоваться городским транспортом.