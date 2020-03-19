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Общество

Профилактические меры усилят в России из-за коронавируса

В России могут быть усилены профилактические меры из-за коронавируса. Как пишет РИА Новости, этот вопрос обсуждался в правительстве России. 

Источник в кабмине отметил, что, согласно предложениям, в стране могут быть сокращены или вовсе отменены все публичные мероприятия. При этом, как считает источник, это поможет избежать схожей эпидемиологической ситуации, как в Китае, Италии и некоторых странах Европы с сильными очагами распространения заболевания нового типа.

«Все мы видим, что там происходит, как развивается пандемия. Поэтому изучается среди прочего и возможность в случае необходимости усилить ограничительные меры по всей России», - пояснил собеседник агентства.

При появлении первичных симптомов простуды и ОРВИ россиянам будет дана рекомендация оставаться дома и немедленно вызвать бригаду «скорой помощи». По мнению врачей и ученых-эпидемиологов, такое решение может оказать положительные результаты по минимизации рисков заражения среди населения.

По имеющимся данным, в Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Сейчас в регионе пробы взяли у 308 человек, более 250 тестов — с отрицательным результатом. В регионе введен комплекс мер по противодействию распространения коронавируса COVID-19. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 

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