34 ввозных случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Китае

08:14, 19 марта 2020, ПАИ

За сутки в Китае не выявили ни одного случая инфицирования коронавирусом нового типа, все 34 новых случая — ввозные из других стран. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Общее число инфицированных людей, заразившихся ввозным способом, достигло 189.

Согласно последним данным, за указанный период выздоровели 819 пациентов с COVID-19, скончались восемь человек. Всего за период эпидемии заразились коронавирусом 80,9 тыс. человек, выздоровели 70,4 тыс., умерли 3245.

По мнению представителей комитета, ситуация в КНР оценивается как стабильная. В 15 регионах заболевших нет совсем.

Накануне в Великих Луках сотрудники ГИБДД остановили гражданина Китая на легковом автомобиле с госномерами КНР. Мужчину доставили в санаторий «Гороховое озеро» Островского района, где он пройдет тщательное обследование.