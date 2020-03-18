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Общество

В Псковской области из-за угрозы распространения коронавируса изолируют путешествующего гражданина Китая

Гражданину Китая, остановленному сотрудниками ГИБДД в Великих Луках на легковом автомобиле с госномерами КНР, проведут тщательное обследование в санатории «Гороховое озеро» Островского района. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Известно, иностранец посетил несколько европейских стран. Предварительный осмотр не выявил признаков инфекции. В настоящее время медики перевозят его в санаторий для изоляции.

Михаил Ведерников отметил, что компетентные органы установят обстоятельства его приезда в Псковскую область. «Хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам УФСБ и УМВД по Псковской области за бдительность, а нашим медикам за заботу о здоровье жителей региона», – добавил губернатор и призвал доверять надёжным и проверенным источникам.

В санатории «Гороховое озеро» установлены боксы для наблюдения за пациентами, контактировавшими с заражёнными коронавирусом людьми.

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