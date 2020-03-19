475 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки

09:10, 19 марта 2020, ПАИ

За минувшие сутки в Италии от коронавируса умерли 475 человек. Такие данные приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.

К 18 марта число погибших от коронавируса достигло 2 тысячи 503 человека, к 19 марта – 2 тысячи 978. Количество заразившихся также сильно выросло: с 31,5 тысяч до 35,7 тысяч человек.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 219 тысяч человек. Свыше 8,9 тысяч человек умерли, ещё 85,7 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.