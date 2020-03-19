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Общество

За неуплату алиментов житель Красногородского района отправится на исправительные работы

В Красногородском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в 2018 году суд ограничил мужчину в родительских правах в отношении своего сына, и обязал мужчину уплачивать алименты на его содержание в размере 1/4 заработка. Однако отец не стал содержать своего ребенка, в связи с чем его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата алиментов) с назначением наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток. Однако и это наказание не повлияло на поведение отца - алименты не уплачивались. В настоящее время долг по алиментам составляет более 230 тысяч рублей.   

Пыталовский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 157 УК РФ (уклонение от уплаты алиментов) и назначил наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработка.

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