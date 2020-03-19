Псковичи временно не смогут попасть на личный приём к приставам

10:32, 19 марта 2020, ПАИ

С 19 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно ограничен личный прием граждан в центральном аппарате ФССП России и в структурных подразделениях территориальных органов ФССП России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Приставы рекомендуют псковичам для получения информации пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства, обращаться в письменной форме или посредством интернет-приемной ФССП России.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 219 тысяч человек. Свыше 8,9 тысяч человек умерли, ещё 85,7 тысяч – вылечились. В России коронавирусной инфекцией заразились 147 человек, летальных случаев нет.