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Общество

Псковичи временно не смогут попасть на личный приём к приставам

С 19 марта в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции временно ограничен личный прием граждан в центральном аппарате ФССП России и в структурных подразделениях территориальных органов ФССП России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Приставы рекомендуют псковичам для получения информации пользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ведомства, обращаться в письменной форме или посредством интернет-приемной ФССП России.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 219 тысяч человек. Свыше 8,9 тысяч человек умерли, ещё 85,7 тысяч – вылечились. В России коронавирусной инфекцией заразились 147 человек, летальных случаев нет.

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