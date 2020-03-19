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Культура

Гастроли Имперского Русского балета в Великих Луках перенесены на 30 мая

Гастроли Имперского Русского балета в Великих Луках перенесены на 30 мая, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукского драматического театра.

Выступление артистов начнётся в 16:00. Ранее гастроли должны были состояться 22 марта, однако из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с профилактикой распространения коронавируса их отменили.

Билеты на балет, приобретенные ранее, будут действительны и на новую дату.

Великолучане смогут увидеть сразу два балета: в первом отделении - «Шопениану», во втором - третий акт «Спящей красавицы» - «Свадьба принцессы Авроры».

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