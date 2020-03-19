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Общество

Правительство России может расширить меры поддержки региональных бюджетов

Правительство России будет отслеживать ситуацию с нагрузкой на региональные бюджеты в условиях распространения коронавируса COVID-19 и может увеличить их поддержку. Как пишет ТАСС, об этом в четверг на заседании кабинета министров заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что сейчас на региональные бюджеты падает большая нагрузка. «Мы будем в постоянном режиме отслеживать эту ситуацию и при необходимости расширим меры их поддержки», – добавил он.

На фоне распространения коронавирусной инфекции правительство призвало россиян к слаженным действиям из-за коронавируса.

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