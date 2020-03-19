Правительство призвало россиян к слаженным действиям из-за коронавируса
Правительство России призвало жителей страны к максимально слаженным действиям на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении о мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции, размещенном на сайте кабмина.
«Правительство РФ в условиях глобальной пандемии нового коронавируса делает все необходимое для предотвращения распространения инфекции, защиты здоровья граждан и оказания помощи заболевшим», - отмечено в сообщении.
Сложившаяся ситуация является вызовом всему обществу, считает российское правительство. «Она требует максимально слаженных действий, признания ответственности не только за своё здоровье, но и за здоровье окружающих», - сообщается в документе.
На основании указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 16 марта и до особого распоряжения в регионе запрещены массовые мероприятия, в том числе делового, спортивного, культурного и развлекательного характера.
В Псковской области перенесли весенние каникулы, они начались с 16 марта. После окончания каникул образовательный процесс продолжится в дистанционном режиме. ПсковГУ уже перешел на дистанционное обучение.
В санатории «Гороховое озеро» Островского района установлены боксы для наблюдения за пациентами, контактировавшими с заражёнными коронавирусом людьми.
Председатель комитета по здравоохранению Псковской области отмечала, что все медицинские организации в регионе находятся в повышенной готовности.
С порядком прохождения тестов на коронавирус можно ознакомиться здесь>>>