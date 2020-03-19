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Общество

Правительство призвало россиян к слаженным действиям из-за коронавируса

Правительство России призвало жителей страны к максимально слаженным действиям на фоне ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении о мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции, размещенном на сайте кабмина.

«Правительство РФ в условиях глобальной пандемии нового коронавируса делает все необходимое для предотвращения распространения инфекции, защиты здоровья граждан и оказания помощи заболевшим», - отмечено в сообщении.

Сложившаяся ситуация является вызовом всему обществу, считает российское правительство. «Она требует максимально слаженных действий, признания ответственности не только за своё здоровье, но и за здоровье окружающих», - сообщается в документе.

На основании указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с 16 марта и до особого распоряжения в регионе запрещены массовые мероприятия, в том числе делового, спортивного, культурного и развлекательного характера.

В Псковской области перенесли весенние каникулы, они начались с 16 марта. После окончания каникул образовательный процесс продолжится в дистанционном режиме. ПсковГУ уже перешел на дистанционное обучение.

В санатории «Гороховое озеро» Островского района установлены боксы для наблюдения за пациентами, контактировавшими с заражёнными коронавирусом людьми.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области отмечала, что все медицинские организации в регионе находятся в повышенной готовности.

С порядком прохождения тестов на коронавирус можно ознакомиться здесь>>>

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