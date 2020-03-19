Условия прекращения пандемии коронавируса озвучила биолог

12:23, 19 марта 2020, ПАИ

Биолог рассказала об условиях, при которых прекратится пандемия коронавируса. От двух факторов зависит прекращение эпидемии нового коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора биологических наук, профессора школы системной биологии GMU (США) Анну Баранову. Она рассказала, что одним из факторов является процесс эволюции вируса. По ее словам, при попадании в организм человека вирус ослабляется.

«Переход от человека к человеку сопровождается мутациями вируса, и они его ослабляют», - добавила Анна Баранова, отметив, что вирус сейчас приспосабливается к человеку и неизвестно, сколько еще это займет времени.

Вторым фактором является приобретение иммунитета людьми, то есть процесс естественной вакцинации.

«Когда коронавирусом переболеет около 70% населения, в популяции появятся люди с антителами, способные побороть вирус», - отметила Анна Баранова, добавив, что заражение уже не будет таким массовым, поскольку у всех будет иммунитет.

Ранее сообщалось, что в Москве скончалась 79-летняя пенсионерка с признаками коронавируса. Однако, по словам экспертов, причиной смерти стал отрыв тромба.