В Москве скончалась 79-летняя женщина с коронавирусом

11:14, 19 марта 2020, ПАИ

В Москве умерла 79-летняя женщина с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. У пациентки был целый ряд хронических заболеваний. Однако по словам экспертов, причиной смерти стал отрыв тромба.

«Пациентка 79 лет была госпитализирована 13 марта, но по личному настоянию родственников с 14 марта перешла на лечение в частную медицинскую организацию. После получения положительного результата анализа на коронавирусную инфекцию была незамедлительно переведена в инфекционную больницу № 2», - уточнили в штабе.

Главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц сообщил, что направляющим на секцию диагнозом действительно была вирусная пневмония, однако по результатам вскрытия причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

«Причиной смерти стала массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца», - сказал он.

В Псковской области с 16 марта и до особого распоряжения запрещены все массовые мероприятия. Из-за коронавируса весенние каникулы начались раньше, после их окончания образовательный процесс продолжится в дистанционном режиме. ПсковГУ уже перешел на дистанционное обучение.

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