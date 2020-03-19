Праздничные мероприятия ко дню рождения Ленина перенесены на осень

13:31, 19 марта 2020, ПАИ

Праздничные мероприятия к 150-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина перенесены с апреля на осень из-за коронавируса. Такое решение приняла фракция КПРФ, пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по образованию, депутат КПРФ Олега Смолина.

«Фракция компартии РФ перенесла празднование дня рождения Ленина с апреля на осень именно для того, чтобы минимизировать общение с иностранцами», - заявил Олег Смолин на заседании комитета по образованию в четверг.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались.

По данным на 19 марта в Псковской области выявлены певыре случаи заражения коронавирусной инфекцией. Это семья из четырех человек, вернувшаяся с отдыха из Испании. У троих из них при тестировании получена положительная реакция на коронавирус.