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Общество

Праздничные мероприятия ко дню рождения Ленина перенесены на осень

Праздничные мероприятия к 150-й годовщине со дня рождения Владимира Ленина перенесены с апреля на осень из-за коронавируса. Такое решение приняла фракция КПРФ, пишет РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по образованию, депутат КПРФ Олега Смолина.

«Фракция компартии РФ перенесла празднование дня рождения Ленина с апреля на осень именно для того, чтобы минимизировать общение с иностранцами», - заявил Олег Смолин на заседании комитета по образованию в четверг.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались.

По данным на 19 марта в Псковской области выявлены певыре случаи заражения коронавирусной инфекцией. Это семья из четырех человек, вернувшаяся с отдыха из Испании. У троих из них при тестировании получена положительная реакция на коронавирус.

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