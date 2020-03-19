Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области

13:15, 19 марта 2020, ПАИ

Первые факты заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зарегистрировали в Псковской области. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников

«Как я и говорил, сейчас ведется активная работа по основным группам риска, в том числе и тем, кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, – отметил губернатор. – По предварительным данным, среди них выявлены первые заболевшие в Псковской области. Сценарий такой же, как и по большей части России: семья из 4-х человек вернулась из-за границы (в данном случае это Испания). Почувствовав недомогание, обратились к врачу».

Михаил Ведерников пояснил, что первые тесты у троих показали положительную реакцию на коронавирус. «Сейчас материалы отправлены в лабораторию на глубокое исследование. Это займёт несколько дней», – пояснил он.

«Семья изолирована в соответствии со всеми инструкциями, и находится под постоянным присмотром квалифицированных медиков. Ещё раз обращаю внимание: информация предварительная. После получения итоговой информации региональный штаб сделает официальное заявление», – добавил он.

«Я обещал, что администрация Псковской области будет честно и своевременно информировать вас об эпидемиологической обстановке в регионе, – отметил Михаил Ведерников. – Прошу относиться к этой новости со всем возможным спокойствием, потому что все необходимые меры предпринимаются (благодаря им, в первую очередь, инфицированные и были выявлены)».

Губернатор призвал соблюдать профилактические меры и с предельной осторожностью относиться к поездкам за границу и участию в любых массовых мероприятиях.