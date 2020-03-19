Во время карантина детям будут читать сказки по телефону в Санкт-Петербурге

17:16, 19 марта 2020, ПАИ

В Санкт-Петербурге по телефону будут читать детям сказки во время карантина. В этом примут участие сотрудники библиотек Фрунзенского района северной столицы, чья работа приостановлена из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.

«Карантин – лучшее время для книг, которые раньше некогда было читать», - сообщили на официальной странице комитета по культуре в социальной сети «Вконтакте».

Библиотекари разделились по сменам, организовав дежурства с 10 утра до 13:00, с 12:00 до 15:00 и с 15:00 до 18:00 по московскому времени. Родители могут позвонить дежурному сотруднику, и он прочитает сказку или рассказ для ребенка.

Присоединятся ли другие библиотеки к данной инициативе пока что не сообщается.

В России в связи с распространением коронавирусной инфекции был введен режим повышенной готовности.