Режим повышенной готовности из-за коронавируса введён в России

17:01, 19 марта 2020, ПАИ

Во всех регионах России введен режим повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие распоряжения властей.

Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия. Также жителям России рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, а работодателям предписывается не допускать появления на рабочем месте сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний.

По последним данным, в России зафиксированы 199 случаев заболевания коронавирусом. В Псковской области, по предварительной информации, у троих человек первые тесты показали положительную реакцию на коронавирус. Сейчас материалы отправлены в лабораторию для глубокого исследования.