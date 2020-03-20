427 человек скончались в Италии за сутки от коронавируса

07:30, 20 марта 2020, ПАИ

427 человек скончались в Италии от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Как пишет ТАСС, общее число летальных исходов с первых дней вспышки составило 3 тыс. 405 – больше, чем зафиксировано в Китае (3 тыс. 245).

При это число излечившихся составляет 4 тыс. 440, а инфицированных – 33 тыс. 190 (прирост составил 4 тыс. 480 случаев за сутки).

Всего в Италии заразились более 41 тыс. человек, включая поправившихся и умерших.

11 марта ВОЗ признала распространение нового коронавируса пандемией. По предварительной информации, в Псковской области выявлены первые заболевшие коронавирусом.