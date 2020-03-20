Более 10 тысяч человек умерли от коронавируса в мире

11:00, 20 марта 2020, ПАИ

По последним данным, в мире от коронавирусной инфекции нового типа скончались 10 тысяч 49 человек. Такие данные приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.

Всего случаев заражения – 246 тысяч 20. По численности зараженных на первом месте остается Китай, где выявлены 80 тысяч 967 пациентов с коронавирусом. Однако по числу умерших на первом месте находится Италия, где скончались уже 3 тысячи 405 человек.

В России заразились коронавирусом 199 человек, смертей нет.

Из 246 тысяч 20 заболевших по всему миру вылечились 88 тысяч 483 человек. Таким образом, 157 тысяч 537 зараженных продолжают оставаться на лечении или под наблюдением.