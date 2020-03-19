0
17:49
И спасут, и сохранят: Какие реставрационные работы проводят на колокольне Троицкого собора в Пскове
17:22
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
17:14
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
16:57
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
15:48
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
15:09
Архитектурная среда: Площадь имени Зендена
14:20
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
Еще новости
Общество

Ещё 52 человека заразились коронавирусом в России

За сутки в России количество заразившихся коронавирусной инфекцией выросло со 147 до 199 человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным, из новых подтвержденных случаев 12 инфицированных находятся в Москве, по пять – в Московской и Свердловской областях, по три – в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях, по два – в Тамбовской, Воронежской и Кировской областях, Краснодарском крае, по одному – в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, а также в Пермском крае, Якутии, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге.

По предварительной информации, в Псковской области выявлены первые заболевшие коронавирусом. Семья из четырёх человек вернулась из Испании, и почувствовав недомогание, обратились к врачу. Первые тесты у троих показали положительную реакцию на коронавирус. Сейчас материалы отправлены в лабораторию на глубокое исследование.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Руководитель НИИ гриппа: Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит через 2-3 недели Организацию дистанционного образования обсудил Александр Седунов с коллегами из районов Псковской области Во время карантина детям будут читать сказки по телефону в Санкт-Петербурге Псковичей просят повременить с возвратом билетов в кассу областной филармонии Режим повышенной готовности из-за коронавируса введён в России На дистанционный режим работы переходят общественные приемные «Единой России» Пандемия коронавируса внесла коррективы в программу учений НАТО Ещё 52 человека заразились коронавирусом в России ПАИ-рейд: Что показала проверка аптек в Пскове Денис Мантуров: Дефицит антисептиков в аптеках устранят к 23 марта
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
19 марта 2020
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
19 марта 2020
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
19 марта 2020
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
19 марта 2020
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
19 марта 2020
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
19 марта 2020
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
19 марта 2020
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
Алгоритм действий при появлении признаков заболевания разъяснил комитет по здравоохранению Псковской области
19 марта 2020
Алгоритм действий при появлении признаков заболевания разъяснил комитет по здравоохранению Псковской области

Идет загрузка...