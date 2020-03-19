Ещё 52 человека заразились коронавирусом в России

16:42, 19 марта 2020, ПАИ

За сутки в России количество заразившихся коронавирусной инфекцией выросло со 147 до 199 человек, пишет газета «Известия» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно данным, из новых подтвержденных случаев 12 инфицированных находятся в Москве, по пять – в Московской и Свердловской областях, по три – в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях, по два – в Тамбовской, Воронежской и Кировской областях, Краснодарском крае, по одному – в Ивановской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Тверской областях, а также в Пермском крае, Якутии, Чувашии, Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге.

По предварительной информации, в Псковской области выявлены первые заболевшие коронавирусом. Семья из четырёх человек вернулась из Испании, и почувствовав недомогание, обратились к врачу. Первые тесты у троих показали положительную реакцию на коронавирус. Сейчас материалы отправлены в лабораторию на глубокое исследование.