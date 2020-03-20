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Общество

Глава комитета по образованию Псковской области о дистанционном обучении: Дети не почувствуют изменений

По итогам дистанционного обучения школьники смогут получить оценки, сообщил Александр Седунов. Фото: Дарья Хваткова

С 23 марта, после завершения досрочных каникул, в Псковской области учащиеся школ приступают к дистанционному обучению. По словам руководителя комитета о образованию региона Александра Седунова, все образовательные учреждения к такому режиму работы готовы. Об этом он заявил на встрече с журналистами 20 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Да, мы понимаем, что в сельских школах не везде есть интернет, но есть телефония, есть другие способы взаимодействия с учениками», - сказал он.

Глава профильного ведомства уточнил, что по итогам дистанционного обучения тоже будут выставляться оценки.

Сейчас образовательные учреждения подводят промежуточные итоги своей образовательной деятельности, в ряде из них будут выставлены оценки за четверти и триместры.

В целом «дети не почувствуют изменений» в условиях дистанционного обучения, убежден Александр Седунов.

На такую форму обучения школы вынуждены перейти в условиях распространения коронавирусной инфекции в мире. В Псковской области по данным на 19 февраля зафиксированы три случая заражения.

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