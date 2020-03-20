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Общество

В поликлинике РЖД в Пскове в условиях дефицита пошьют медицинские маски для персонала

В условиях дефицита медицинских масок в аптеках Пскова главврач поликлиники «РЖД - Медицина» Александр Клейменов принял решение, что сотрудники учреждения самостоятельно займутся их изготовлением. Об этом он рассказал корреспонденту Псковского агентства информации.

По его словам, специально для этого поликлиника уже закупила марлю. «Каждый наш сотрудник будет шить маски для себя - по три штуки на каждого. Три - чтобы менять их каждые несколько часов. Затем маски будут стираться и утюжиться», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что в городских аптеках на фоне информации о распространении коронавируса возник ажиотажный спрос на медицинские маски, поэтому сейчас есть трудности с их покупкой.

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