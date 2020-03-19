ПАИ-рейд: Что показала проверка аптек в Пскове

15:33, 19 марта 2020, ПАИ

В Пскове активисты проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» проверили аптеки на наличие масок и препаратов. Начать решено было с двух аптек на Октябрьском проспекте, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первой стала Центральная городская аптека №2. Здесь проверяющие отметили отсутствие медицинских масок. Сотрудники аптеки посоветовали в качестве самозащиты шить маски самостоятельно и обрабатывать руки хлоргексидином.

«Бетадин и мирамистин есть в наличии, - рассказала заведующая аптекой Юлия Сенкова. – Влажные салфетки со спиртом тоже есть, хлоргексидин ожидаем, скоро будет в наличии».

Цена на парацетамол не изменилась, осталась на уровне 5,50 рублей, хлоргексидин в аптеке стоит до 20 рублей.

«Маски по закупочной стоимости продаем, 25 рублей, - добавила Юлия Сенкова. – У производителя подорожали».

По словам заведующей, парацетамол завезут уже сегодня, а маски доставят 21 марта с Ивановской фабрики.

«Большое количество людей. Ажиотажный спрос на эти средства из-за паники», - добавила Юлия Сенкова.

В следующей аптеке, здесь же, на Октябрьском проспекте, прессе и активистам «Народного контроля» были не особо рады, но директор аптечного пункта все же не отказалась ответить на вопросы о наличии препаратов.

«Масок нет уже 2 недели, даже для персонала их нет, - рассказала Анна Петрова, отметив, что будут делать заказы, чтобы обеспечить хотя бы сотрудников. – В качестве обеззараживающих средств мы покупателям советуем использовать спиртовой раствор и салфетки, также хорошо берут мирамистин, которого в наличии много».

Хлоргексидин в аптеке также раскупают быстро. По словам директора аптечного пункта, он будет в наличии 20 марта.

«Противовирусные препараты есть в наличии, оксолиновая мазь всегда в наличии и недорого, виферон, ИРС тоже хорошо работают, - отметила Анна Петрова. – Трафик людей вырос, все ищут маски, но покупают противовирусные препараты».

Член партии «Единая Россия» и активист «Народного контроля» Александр Скала рассказал, что проверки будут проводиться каждый день

«Будем проверять аптеки на наличие препаратов. Раз в месяц, а может и чаще, будет собирать совет для подведения итогов», - рассказал Александр Скала.