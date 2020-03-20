Неизвестный избил водителя автомобиля, сбившего девочку в Пскове

20:19, 20 марта 2020, ПАИ

Неизвестный избил водителя автомобиля, который сбил 13-летнюю девочку на улице Леона Поземского в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации очевидцы происшествия.

«Сбили девочку. Мы вышли посмотреть, а на водителя налетели – разбили губу, выбили зуб, пинали ногами», – рассказал очевидец происшествия.

Водитель просит очевидцев дорожного-транспортного происшествия и возникшей потасовки обратиться в городскую Госавтоинспекцию и дать объяснения по факту случившегося, а также предоставить запись с видеорегистраторов при их наличии.

Инцидент произошел на улице Леона Поземского у дома 21/1 около 17:13.