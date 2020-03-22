651 человек умер от коронавируса в Италии за сутки

07:05, 23 марта 2020, ПАИ

За минувшие сутки в Италии от коронавируса умер 651 человек. Такие данные приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.

К 22 марта число погибших от коронавируса достигло 4 тысяч 825 человек, к 23 марта – 5 тысяч 476. Количество заразившихся также сильно выросло: с 42,6 тысяч до 59,1 тысяч человек.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 338 тысяч человек. Свыше 14,6 тысяч человек умерли, ещё 99 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.