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Общество

651 человек умер от коронавируса в Италии за сутки

За минувшие сутки в Италии от коронавируса умер 651 человек. Такие данные приводит сайт Worldometers, ведущий статистику по заболеванию.

К 22 марта число погибших от коронавируса достигло 4 тысяч 825 человек, к 23 марта – 5 тысяч 476. Количество заразившихся также сильно выросло: с 42,6 тысяч до 59,1 тысяч человек.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 338 тысяч человек. Свыше 14,6 тысяч человек умерли, ещё 99 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

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