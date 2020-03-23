Специальные молитвы для защиты от коронавируса прочитают в церквях России

08:27, 23 марта 2020, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил особые молитвы против коронавируса. Они будут произноситься во всех храмах Русской православной церкви, сообщается на официальном сайте Российской православной церкви.

«По благословению его святейшества прошения будут возноситься за божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви», - говорилось в сообщении.

Уже 22 марта патриарх Кирилл совершил литургию в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского, где впервые прозвучала молитва против коронавируса. «Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы твоими и огради нас от губительнаго поветрия, на ны движимаго», - говорится в молитве.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 338 тысяч человек. Свыше 14,6 тысяч человек умерли, ещё 99 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.