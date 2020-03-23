0
11:00
Елена Полонская призвала уделить внимание детям в условиях карантина
10:22
Более 8 километров трассы Неелово - Кудина Гора – Печоры приведут в порядок благодаря БКАД
09:43
До 17 человек увеличилось количество выздоровевших от коронавируса в России
09:23
Псковско-Чудское озеро входит в десятку лучших озер России
08:48
Псковичка выиграла 80 тысяч рублей в телеигре «Что? Где? Когда?»
22:22
Число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Пскове увеличилось до 21
14:57
Денис Мантуров посоветовал сетевым магазинам делать запасы на 60 дней
Еще новости
Общество

Специальные молитвы для защиты от коронавируса прочитают в церквях России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил особые молитвы против коронавируса. Они будут произноситься во всех храмах Русской православной церкви, сообщается на официальном сайте Российской православной церкви.

«По благословению его святейшества прошения будут возноситься за божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви», - говорилось в сообщении.

Уже 22 марта патриарх Кирилл совершил литургию в Переделкино в храме святого благоверного князя Игоря Черниговского, где впервые прозвучала молитва против коронавируса. «Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы твоими и огради нас от губительнаго поветрия, на ны движимаго», - говорится в молитве.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 338 тысяч человек. Свыше 14,6 тысяч человек умерли, ещё 99 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Елена Полонская призвала уделить внимание детям в условиях карантина Сергей Собянин запретил отключать связь пожилым москвичам при нулевом балансе Систему отслеживания контактировавших с больными коронавирусом создадут в России В Европе не исключают закрытие границ на два года Диспансеризация в России приостановлена из-за коронавируса До 17 человек увеличилось количество выздоровевших от коронавируса в России Михаил Мишустин призвал пожилых россиян избегать людных мест На помощь в борьбе с коронавирусом в Италию отправились самолеты Ил-76 из Псковской области Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса Количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к 300 тысячам
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Елена Полонская призвала уделить внимание детям в условиях карантина
23 марта 2020
Елена Полонская призвала уделить внимание детям в условиях карантина
Более 8 километров трассы Неелово - Кудина Гора – Печоры приведут в порядок благодаря БКАД
23 марта 2020
Более 8 километров трассы Неелово - Кудина Гора – Печоры приведут в порядок благодаря БКАД
До 17 человек увеличилось количество выздоровевших от коронавируса в России
23 марта 2020
До 17 человек увеличилось количество выздоровевших от коронавируса в России
Псковско-Чудское озеро входит в десятку лучших озер России
23 марта 2020
Псковско-Чудское озеро входит в десятку лучших озер России
Псковичка выиграла 80 тысяч рублей в телеигре «Что? Где? Когда?»
23 марта 2020
Псковичка выиграла 80 тысяч рублей в телеигре «Что? Где? Когда?»
Число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Пскове увеличилось до 21
22 марта 2020
Число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Пскове увеличилось до 21
Денис Мантуров посоветовал сетевым магазинам делать запасы на 60 дней
22 марта 2020
Денис Мантуров посоветовал сетевым магазинам делать запасы на 60 дней
В мире сохраняется рост заражений коронавирусом
22 марта 2020
В мире сохраняется рост заражений коронавирусом

Идет загрузка...