В Европе не исключают закрытие границ на два года

10:11, 23 марта 2020, ПАИ

Заместитель главы министерства здравоохранения Чехии, эпидемиолог Роман Примула не исключил закрытие границ в Европе на два года. По словам политика, всё зависит от дальнейшего распространения коронавируса на континенте, пишет РИА Новости.

«В целом на улучшение обстановки в Европе уйдут долгие и долгие месяцы», - пояснил он. Роман Примула обратил внимание на необходимость предотвратить развитие второй и третьей волны пандемии, чтобы в Чехию не пошли потоки людей из Италии, Франции, Испании и Германии, где большое количество заболевших COVID-19.

Политик выразил надежду, что в Чехии удастся удержать обстановку на уровне примерно 10 тысяч зараженных вирусом человек. «Мы способны эффективно действовать (на уровне) до 15 тысяч заболевших», - добавил Роман Примула. Утром 22 марта в Чехии зарегистрированы 1 тысяча 47 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 21 марта в мире зафиксировано 292 тысячи 142 случая инфицирования коронавирусом.