Количество заразившихся коронавирусом в мире приближается к 300 тысячам

09:14, 23 марта 2020, ПАИ

Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 приближается к 300 тысячам. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 21 марта всего в мире зафиксировано 292 тысячи 142 случая инфицирования, умерли – 12 тысяч 784 человека, пишет ТАСС.

За сутки количество заразившихся возросло более чем на 26 тысяч человек, а количество случаев с летальным исходом выросло на 1 тысячу 600.

По состоянию на 22 марта в Европе больше всего заразившихся зарегистрировано в Италии – 53 тысячи 578. Далее следуют Испания (24 тысячи 926), Германия (21 тысяча 463), Франция (14 тысяч 459), Швейцария (6 тысяч 77), Великобритания (5 тысяч 18), Нидерланды (3 тысячи 631), Австрия (3 тысячи 24), Бельгия (2 тысячи 815) и Норвегия (1 тысяча 926).

11 марта ВОЗ объявила распространение нового коронавируса пандемией.