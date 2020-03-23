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Общество

Систему отслеживания контактировавших с больными коронавирусом создадут в России

Минкомсвязи РФ создаст систему отслеживания граждан, которые контактировали с заразившимися коронавирусом, сообщается на сайте правительства России.

Система будет создана на основании сведений сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного лица, предусмотрев возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным коронавирусной инфекцией, путем рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции. Также информация будет направляться в оперативные штабы субъектов России.

Срок исполнения поручения – до 27 марта, отметили в правительстве.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 338 тысяч человек. Свыше 14,6 тысяч человек умерли, ещё 99 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

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