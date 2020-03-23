Карантин введен в Псковской областной клинической больнице

11:40, 23 марта 2020, ПАИ

С 22 марта текущего года в Псковской областной клинической больнице введен карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе медучреждения.

В связи с этим ограничено оказание плановой медицинской и диагностической помощи, приостановлено оказание платных медицинских услуг, а также запрещены все посещения пациентов.

«В больнице действует комплекс противоэпидемических мероприятий», - добавили в учреждении.

Карантин введен на основании приказа Минздрава России от 16 марта 2020 N 171 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказ №70А от 20 марта 2020 года «О временном порядке организации работы ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

По предварительным данным, сейчас в Псковской области выявлено 6 предположительно инфицированных коронавирусом.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Согласно последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 338 тысяч человек. Свыше 14,6 тысяч человек умерли, ещё 99 тысяч – вылечились.