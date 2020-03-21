В Псковской области выявлены 6 предположительно инфицированных коронавирусом

22:32, 21 марта 2020, ПАИ

В Псковской области по данным на 21 марта выявлены 6 инфицированных новой коронавирусной инфекцией. такие данные обнародовал губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

В числе заразившихся - пожилая женщина, которую госпитализировали по решению суда, а также гражданин, вернувшийся из Доминиканской Республики.

«Что касается девочки из детского сада «Ягодка», у неё был ложноположительный результат на первый тест. Между тем, она уже попала под жёсткий прессинг. Призываю всех быть более чуткими друг к другу, и тем более к детям. Экспресс-тесты совсем не так надёжны, и после них всегда идёт серия перепроверок. Второй анализ у девочки отрицательный. Взяли кровь для более точного диагноза, это займёт несколько дней. Врачи уверяют, что она здорова», - подчеркнул глава региона.

Он обратился к жителям Псковской области и призвал быть «аккуратнее с распространяемой информацией».

«Доверяйте только проверенным и надёжным источникам, иначе будет как у Высоцкого: Закалённые во многих заварухах, Слухи ширятся, не ведая преград, Ходят сплетни, что не будет больше слухов абсолютно, Ходят слухи, будто сплетни запретят!». Берегите себя», - написал Михаил Ведерников.