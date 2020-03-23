Все помещения детсада «Ягодка» в Пскове прошли санобработку

12:52, 23 марта 2020, ПАИ

В Пскове все помещения детского сада «Ягодка», у воспитанника которого результат на коронавирус оказался ложноположительным, прошли необходимую санитарную обработку. Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в прямом эфире проекта ПАИ-live 23 марта.

По словам Александра Седунова, одну группу детсада пришлось закрыть на карантин, у воспитателей взяты пробы. Кроме того, до 31 марта дошкольное образовательное учреждение проводит ограничительные меры, которые приняло руководство.

«Вопрос о закрытии детских садов не обсуждается, сегодня ситуация стабильная, предпринимаются все меры, нужно чаще мыть руки, соблюдать меры безопасности», - подчеркнул Александр Седунов.

Отвечая на вопрос о прививочных кампаниях в детских садах, председатель комитета заявил, что решение принимает врач-педиатр, согласно законодательству РФ. При этом Александр Седунов отметил, что в таких случаях имеет смысл обращаться к заведующей детского сада и врачу.