Ложноположительным результат теста на коронавирус оказался у мальчика из детского сада «Ягодка» в Пскове

11:00, 22 марта 2020, ПАИ

Ложноположительным результат теста на коронавирус оказался не у девочки из детского сада № 56 «Ягодка» в Пскове (улица Коммунальная, 74), а у ее брата, сообщили Псковскому агентству информации в официальном канале по ситуации с коронавирусом в Псковской области.

«В отчётах смешались брат и сестра из одного садика. У мальчика первый тест ложноположительный, второй – отрицательный. Сдали кровь для получения более точного результата», – рассказали специалисты.

Сестра и мать мальчика, а также 12 детей из его группы, также сдали тесты. Пока результаты тестов не готовы.

«Рекомендация для всех, кто ходит в «Ягодку» – дождаться предписаний по дальнейшим действиям. Контактов у детей с приезжими из-за границы не было, подхватить вирус было неоткуда», – добавили специалисты.