Учителям Псковской области не запрещено проводить дистанционные занятия из дома

13:13, 23 марта 2020, ПАИ

С 23 марта все школы Псковской области перешли на дистанционное обучение. В течение 2-3 дней пройдет практическая отработка данного процесса работы, отметил в рамках прямого эфира в проекте ПАИ-live руководитель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

Всем детям рекомендовано прибегать к онлайн-обучению. Учителя могут проводить занятия из дома.

«100% нахождения на рабочем месте мы не требуем от учителей, - рассказал Александр Седунов. – Если есть возможность проводить занятие дома, то обязательного пребывания на рабочем месте не требуется».

В случае, если у учителя нет технической возможности проводить уроки из дома, то можно использовать ресурс школы, каждая из которых подключена к интернету.

Дистанционное обучение может продлиться до 12 апреля.