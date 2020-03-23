Дистанционное обучение в школах Псковской области продлится до 12 апреля

12:35, 23 марта 2020, ПАИ

Дистанционное обучение в школах Псковской области продлится как минимум до 12 апреля, сообщил в эфире ПАИ-live председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

По его словам, это один из наиболее популярных вопросов, с которым звонят псковичи на телефон «горячей линии» по коронавирусу (8 800 444 10 41).

«Если будет необходимо, то такой режим обучение продолжится и после 12-го числа», - уточнил Александр Седунов, добавив, что не следует недооценивать дистанционную форму обучения, так как она позволяет не только получить знания, но и произвести их оценку. «Учителя обязательно должны заносить оценки за предметы в журнал, чтобы родители смогли отслеживать ситуацию», - отметил председатель комитета.

Александр Седунов также добавил, что у большинства школ есть сайты и группы в соцсетях, с помощью которых можно донести информацию до учеников и родителей. «Наши школы готовы к сложившейся ситуации, я уверен. Это просто такой стресс-тест, который позволит нам объединить все дистанционные формы обучения, чтобы пользоваться ими и потом в повседневной жизни», - подытожил Александр Седунов.