Из-за эпидемии коронавируса в США начали отпускать заключенных

14:43, 23 марта 2020, ПАИ

В США из тюрем начали выпускать отбывающих наказание. Тысячи заключенных вышли на свободу из-за пандемии коронавируса, передает Фонтанка.

Власти Калифорнии, Нью-Йорка и других штатов стали выпускать на свободу тех, кто не совершил тяжких преступлений. На свободу выйдут также пожилые заключенные и заключенные с тяжелым состоянием здоровья.

В тюрьмах США содержится порядка 2,2 млн человек. В условиях заключения нет возможности обеспечить качественное лечение и изоляцию в случае заражения.

Число зараженных коронавирусом в США превысило 35 тысяч человек, погибло 458 человек.

Некоторые штаты запретили проведение свиданий, ограничили перемещение заключенных. Персонал проверяют на коронавирус. Свидания запретили также в колониях и СИЗО Псковской области.