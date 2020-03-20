Свидания запретили в колониях и СИЗО Псковской области из-за коронавируса

09:44, 20 марта 2020, ПАИ

Во всех колониях и СИЗО в Псковской области в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с осужденными. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Также в учреждения уголовно-исправительной системы категорически запрещается пропускать сотрудников ведомства и посетителей с повышенной температурой, а также лиц, прибывших в течение последних 14 дней из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса.

В случае выявления у лиц, содержащихся под стражей, симптомов заболевания или подозрений на новую коронавирусную инфекцию, начальникам территориальных органов ФСИН России поручено организовать их госпитализацию в учреждения государственных и муниципальных систем здравоохранения.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 245 тысяч человек. Свыше 10 тысяч человек умерли, ещё 88,4 тысяч – вылечились. В России зафиксированы 199 случаев заболевания коронавирусом. В Псковской области, по предварительной информации, у трех человек первые тесты показали положительную реакцию на коронавирус. Сейчас материалы отправлены в лабораторию для глубокого исследования.

11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.