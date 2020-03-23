Россия запретила на 10 дней экспорт всех видов круп

17:10, 23 марта 2020, ПАИ

Россельхознадзор временно ограничил вывоз за границу всех видов крупяной продукции с 20 марта сроком на 10 дней. Как пишет ТАСС, об этом говорится в письме заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства.

Запрет действует до особых указаний рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

С 23 марта Федеральная антимонопольная служба России усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты и товары. Особое внимание ведомство уделит, в частности, крупам.