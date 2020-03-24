За сутки более 600 человек стали жертвами коронавируса в Италии

08:13, 24 марта 2020, ПАИ

В Италии от коронавируса скончался 601 человек. Данные представлены на сайте Worldometers, который ведет статистику по заболеванию.

Число смертельных исходов от заболевания за сутки снижается. Днем ранее их количество было 651 человек. По количеству зараженных Италия занимает второе место после Китая. На третьей строчке расположена Америка, где за сутки произошло 29 смертельных исходов.

На данный момент по всему миру заражены коронавирусом 381 744 человек, умерли 16 558 человек. Выздоровели 102 429 человек.