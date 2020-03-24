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Общество

Новые российские тесты повысят эффективность лечения коронавируса

Российские ученые разработали три новых теста для выявления коронавируса, которые могут диагностировать заболевание ещё до появления первых симптомов, отследить изменения в состоянии пациента и предсказать дальнейшее течение заболевания, пишет газета «Известия».

Одна из систем сократила время, которое необходимо на исследование. Пробы готовятся всего 15 минут, а на весь процесс исследования уходит 1,5 часа. За счет этого существенно возрастает мощность выработки теста.

Вторая система использует мобильное оборудование и позволяет предварительно диагностировать коронавирус уже на четвертый-пятый день после заражения.

Третья система работает на основе микрофлюидики и позволяет следить за состоянием пациента во время болезни. Она позволяет за несколько часов предсказать возможное ухудшение состояния пациента и скорректировать его лечение.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 381,7 тысяч человек. Свыше 16,5 тысяч человек умерли, ещё 102,4 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

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